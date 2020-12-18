الفقي: مكتبة الإسكندرية تعلن عن كشف أثري كبير في يناير 2021

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مركز «زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية» بقيادة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، سوف يعلن عن كشف أثري كبير في يناير عام 2021.

وأضاف الفقي، في بيان، أنه لأول مرة تقوم مكتبة الإسكندرية من خلال «مركز المصريات» بعمل بعثة للحفائر في منطقة سقارة الأثرية التي تحتوي على العديد من الأهرامات والمقابر، منذ عصر الدولة القديمة وحتي العصر اليوناني الروماني.

وأشاد بالجهد المبذول الذي يقوم به الدكتور زاهي حواس، وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين بجوار هرم الملك تيتي، رغم الظروف المناخية الصعبة في المناطق الصحراوية، من البرد القارس إلى الحر الزائد، لكنهم يعملون في صمت وفي ظل ظروف صعبة، لاكتشاف أسرار وكنوز الحضارة المصرية القديمة التي تبهر العالم أجمع.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية: «لقد انبهرت اليوم كما لم يحدث لي من قبل، عندما رأيت الآثار المصرية يجري الكشف عنها وترميمها وتخزينها بطرق علمية حديثة، وكيف أن العمال يتجاوبون مع الأثريين في معزوفة رائعة، تؤكد أن مصر تفتح عصرا جديدا لحماية آثارها الوطنية».

وأوضح: «أن هذا اليوم مبهر في حياتي، أن أحضر إلى منطقة سقارة الأثرية ومشاهدة أعمال الحفائر برئاسة عالم الآثار العالمي زاهي حواس وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين، لعل مصدر سعادتي أن الذي يقوم بأعمال الحفائر هو مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، الذي تشرفت بتأسيسه فور تعييني مديرا للمكتبة، ولقد آمنت أن زاهي حواس لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بثمن فادح من صحته وشبابه».

وأشار الفقي إلى: «أن المكتبة تفخر بانتماء هذا المركز لها، وأن ما يجري حاليا على أرض سقارة، تأكيد للوطنية المصرية واحترام للتراث وتوقير لتاريخنا الوطني بمراحله المختلفة، فتحيه طيبة للأثري الكبير وفريق عمله».

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية: «أننا مع وزارة السياحة والآثار نستعد من الآن لتجهيز مؤتمر صحفي عالمي، وسيتم دعوة كل القنوات والصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية لنقل هذا الكشف عالميا».

رافق الجولة الدكتور عصام شهاب مدير الحفائر والعميد هاني حجازي رئيس مباحث شرطه السياحة والآثار بسقارة