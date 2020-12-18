«صور» الكشف على 1145 مريضا بقافلة طبية مجانية بقرية في نجع حمادي

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان‪ .

‪ وأوضح الداودي، أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1145 حالة بواقع (310 عظام - 273 باطنة - 227 أطفال - 77 جراحة - 73 جلدية - 71 نساء - 63 أسنان - 51 تنظيم أسرة).

وأشار الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع بإحدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما 105 مواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدا أن القوافل مستمرة في القرى الأكثر فقرا في أنحاء المحافظة.

وتطلق وزارة الصحة والسكان 5 قوافل طبية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» يومي 19 و20 ديسمبر للكشف والعلاج مجانا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات «القليوبية، كفر الشيخ، الإسكندرية، سوهاج، الفيوم».

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن القوافل ستشمل مناطق شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر بمحافظة القليوبية، وقرية المجد التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وأبيس 8 التابعة لمركز وسط بمحافظة الإسكندرية، والغريزات التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، والبيضة بمحافظة الفيوم.