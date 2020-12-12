صور.. "حياة كريمة" تنظم قوافل طبية مجانية لأودية أبورديس جنوبي سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية مدينة أبورديس على مدار 5 أيام متتالية، خلال الفترة من 15 وحتى 19 من ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن هذه القوافل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة"، التي أُطلقت لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القوافل تشمل توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي أودية الحسوة وفيران، التابعين لمدينة أبورديس والمناطق المجاورة لهما، ومن المقرر أن تتوجه قافلة إلى وادي الحسوة يوم الثلاثاء المقبل وتستمر به يومين، ثم تنتقل إلى وادي فيران يوم الجمعة المقبل، لمزاولة عملها على مدار يومين.

وأكد أن القافلة تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، وهي: الباطنة، والأطفال والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم اسره، إضافة إلى معمل، وصيدلية لصرف الدواء، لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القوافل الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في 4 وديان تابعة لمدن أبورديس وأبوزنيمة، واختتمت أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 353 حالة مرضية مختلفة، بينها 178 حالة مرضية بأودية تال وغرندل بمدينة أبوزنيمة، و175 حالة مرضية مختلفة بأودية مكتب والندية بأبورديس.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار المديرية في إطلاق القوافل الطبية التي تضم مختلف التخصصات الطبية بكافة قرى ووديان المحافظة، لتقديم الرعاية والدعم الطبي لسكان تلك المناطق.