حسين الجسمي يعلن افتتاح مهرجان دبي للتسوق

بحفل جماهيري اتُّخذت به كل الإجراءات الاحترازية والصحية ومراعاة التباعد بين الجمهور الحاضر، أعلن سعادة الفنان حسين الجسمي افتتاح مهرجان دبي للتسوق 2020 وقدم العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الجمهور في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وأعرب عن سعادته في المشاركة بحفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة، والذي شاركه به الفنان تامر حسني، شاكرا جميع الحضور والمشاهدين عبر القنوات الفضائية الناقلة للحفل، وقال: «أشكر تواجدكم وحرصكم على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد من أجلنا جميعا ومن أجل وطننا الغالي»، مضيفا: «وجودكم مهم جدا، وزين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا»، ليختتم حديثه قائلاً: «كنتم الأجمل بلا منازع رغم التباعد.. طرب وسلطنة وكل المشاعر توحدت وتواجدت».

وقدم الجسمي أغنية «أول عشق» من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «فزاع» على آلة البيانو بإحساس كبير ثم أغنية «الغرقان» ليختتم عزفه وغنائه على البيانو بمقطع من أغنية «أنت عمري» للسيدة أم كلثوم التي يقدمها لأول مرة على المسرح مشكلاً إحدى مفاجآت الحفل الذي لم يتوقف فيه الجمهور صغاراً وكباراً من المطالبة بأغنية «بالبنط العريض»، والذي قام من خلالها باختتام أغنياته وسط تفاعل كبير جدا، تاركا ذكرى جميلة لكل من حضرها أقل ما يمكن وصفها بالحفلة الاستثنائية المتميزة في كل تفاصيلها وبرنامجها.

كما حرص «الجبل» كما يلقبه جمهوره، على شكر كل القائمين على تنظيم هذا الحفل على رأسهم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مجموعة mbc.

وحقق الجسمي مؤخرا في مصر نجاحا كبير بأغنية «بالبنط العريض»، وحققت الأغنية عددا كبيرا من المشاهدات على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر.