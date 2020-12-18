«احنا البهجة» احتفالية وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي القدرات

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، بالتعاون مع دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، التي تحمل عنوان «إحنا البهجة»، من إخراج عادل حسان وتقام في الثامنة مساء الاثنين 21 ديسمبر على مسرح الجمهورية .

أكدت «عبدالدايم»، الحرص الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لذوي الهمم وتنظيم الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تساهم في إظهار طاقاتهم والاستفادة من إمكاناتهم، مضيفة أن السمات الإبداعية لهم تؤهلهم للمنافسة وإثبات الذات في كافة مجالات الإبداع والابتكار، لافتة إلى أن رعاية ذوى القدرات واجب وطني ورسالة سامية تهدف إلى دمجهم في الحياة العامة بشكل طبيعي، مشيرة إلى جهود اكتشاف وتبنى المواهب الفنية والأدبية منهم والعمل على تنمية مواهبهم وتطويرها بشكل صحيح بهدف تحفيزهم باعتبارهم أحد الأضلاع الهامة للمجتمع.

تتضمن الاحتفالية افتتاح معرض تشكيلي من إبداعات الأطفال ذوى الهمم إلى جانب استعراض غنائي باسم «إحنا البهجة» أشعار سامح مجاهد وألحان أحمد الناصر وتصميم محمد ميزو، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات الباليه يقدمها أعضاء فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، وبمشاركة عناصر من فناني دار الأوبرا والمعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، كما يتم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطيه، يتناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة من خلال كافة قطاعاتها، وصمم الديكور مهندس محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان.