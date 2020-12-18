وزير الأوقاف: الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم، مسجد الأسمرات 3، بحضور ومشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد سعفان، وزير القوي العاملة، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من المسئولين التنفيذيين.

وأدى خطبة الجمعة بالمسجد الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف، وكان موضوع الخطبة «الوقاية خير من العلاج»؛ للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا بصفة خاصة.

من جانبه، وجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن ما شاهده اليوم بالأسمرات من استثمار في البشر يدعو للفخار، داعيا جميع المصريين لمشاهدة التحول الجذري في حياة أطفال الأسمرات.

وأوضح الوزير خلال زيارته لمدينة الأسمرات، أن ما شاهده المسؤولون من تغير إيجابي جذري في السلوك، يؤكد وباطمئنان أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان، مؤكدا: «ما شاهدناه من استثمار في البشر وبخاصة النشء والشباب، أمر يدعو إلى العزة والفخار».

وتابع الدكتور مختار جمعة: «أدعو المصريين جميعا، وبخاصة تلك المنظمات المتشدقة بمفاهيم قاصرة ومحدودة وموجهة عن حقوق الإنسان لزيارة هذه المنطقة، وسائر المناطق المماثلة التي أقامتها الدولة المصرية، وبخاصة ما أقامته لأهالي المناطق الأولى بالرعاية، ولَم يقف الأمر عند توفير المسكن الآدمي الملائم، إنما كان توفير هذا المسكن نقطة انطلاق حقيقية لبناء الإنسان، مما يجعلنا نقول بملء أفواهنا شكرا سيادة الرئيس، وتحيا مصر».

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم، 45 مسجدا في 12محافظة، في إطار خطة عمارة المساجد على مستوى إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها.

ومنذ أول سبتمبر الماضي وحتى اليوم، افتتحت الوزارة 596 مسجدا، ووصل إجمالي ما صرف على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه، في 6 سنوات، كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 آخرين.