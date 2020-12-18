النائب العام يأمر بدراسة الطعن على براءة المتهمين بـ«تعرية سيدة الكرم»

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارا بشأن قضية السيدة سعاد ثابت، والمعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم»، بعد قرار محكمة جنايات المنيا، أمس الخميس، بحق المتهمين الرئيسيين في القضية.

النائب العام يكلف مكتبه بدراسة الطعن على البراءة

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بتكليف المكتب الفني في مكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ«سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وقضت محكمة جنايات المنيا، مساء أمس الخميس، ببراءة الثلاثة متهمين المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، والذين تسببوا في «تعرية» السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، بعد حدوث مشاجرة في المنيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، وكل من نظير إسحاق، وشقيقه عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، عقب مرور 12 شهرًا من صدورٍ حكم غيابي، قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة تبلغ نحو 10 سنوات.

أزمة قضية سيدة الكرم

مشاجرة وأعمال عنف في مايو من عام 2016، كانتا فتيل أزمة قصة «سيدة الكرم»، بعدما جرى تدال شائعة بوجود علاقة عاطفية غير شرعية تجمع بين شابٍ وربة منزل، فبعدما تردد في القرية مزاعم وجود العلاقة تجمع بين «أشرف.ع»، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى «ن.ر»، 32 عاما، شهدت القرية اشتباكات ومشاجرة، نتج عنها نشوب حريق في 7 منازل، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتحركت قوات أمن المنيا إلى مكان الواقعة وقتها وتمكنت من السيطرة على الوضع، وكشفت تحريات المباحث وقتها عن أن زوج ربة المنزل «ن.ر» اكتشف أن هناك علاقة عاطفية بين زوجته وصاحب المحل؛ فطلَّقها، ما دفع عدد من أهل ربة المنزل إلى التجمع أمام منزل الشاب للانتقام منه، معتدين عليه بالضرب، ووصل الاعتداء إلى إضرام النار في منزله، وبعدها امتدت إلى نحو 6 منازل مجاورة لمنزله والتهمت مخزن بلاستيك، ما أسفر وقتها عن إصابة «عطية.ع»، 58 عاما، مزارع، ونجله عياد، 30 عاما، عامل، بكدمات وجروح.

سيدة الكرم تحرر محضرا

وبعدها الواقعة، حررت سيدة عجوز تدعى «سعاد ثابت» تبلغ من العمر نحو 70 عاما، محضرًا في قسم شرطة أبو قرقاص، جنوبي المنيا، واتهمت فيه مجموعة من المواطنين بالمنطقة بتجريدها من الملابس والتعدي عليها بالضرب.

وبعد تحريات النيابة، أُحيل وقتها المتهمون الثلاثة للمحاكمة، وصدر في 11 يناير الماضي بحقهم حكمًا غيابيًا، بسجنهم نحو 10 سنوات، فيما أعيدت إجراءات المحاكمة، وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكما ببراءتهم، أمس الخميس .