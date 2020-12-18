إسدال الستار على قضية «سيدة الكرم»: من «إشاعة حب» إلى البراءة

أسدلت محكمة جنايات المنيا، أمس، الستار على واقعة «تعرية سيدة الكرم»؛ إذ أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية تعرية السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم».

وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، كل من: نظير إسحاق، وشقيقة عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات.

«إشاعة حب» فتيل أزمة قضية سيدة الكرم

تعود الواقعة إلى مايو عام 2016، إثر وقوع مشاجرة وأعمال عنف بسبب «إشاعة حب»، ووجود علاقه بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقه عاطفية بين «أشرف. ع»، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى «ن. ر»، 32 عاما.

وكشفت تحريات المباحث حينذاك، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك.

وأصيب كلا من «عطية. ع»، 58 عاما، مزارع، ونجله عياد، 30 عاما، عامل، بكدمات وجروح.

في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة تدعى سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا أتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابساها.

وأحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات، وأعادوا إجراءات المحاكمة، حتى صدر حكمًا أمس الخميس ببراءتهم.