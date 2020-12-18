«صابر وراضي» تفجر أزمة بين أحمد آدم وجمهور جورج وسوف

أعرب الشاعر فوزي إبراهيم عن استياءه الشديد من استغلال صُنّاع فيلم أحمد آدم الجديد لاسم أغنيته الشهيرة «صابر وراضي»، الذي تعاون فيها مع المطرب جورج وسوف، قائلًا: «فوجئت إن الفيلم بنفس اسم الأغنية».

وأكد «إبراهيم» في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الساعات المُقبلة بشأن ضمان حقه الأدبي، لافتًا إلى اعتزامه التواصل مع «المصنفات الفنية» خلال الساعات المُقبلة، بشأن الاطلاع على تفاصيل الأزمة كافة.

وأضاف، أنه سيتخذ بعدها المسار القانوني للفصل في تلك الأزمة، لافتًا إلى استياء قطاع كبير من جمهور الفنان جورج وسوف من استغلال اسم الأغنية، مطالبين إياه بضرورة مقاضاة صُنّاع الفيلم في أقرب وقت.

يذكر أنّ "صابر وراضي" من كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي، وتقول: "صابر وراضي عاللي ناسيني وروحي فيه.. عاللي ناسيني وروحي فيه.. صابر وراضي مهما حنيني يهون عليه.. مهما حنيني يهون عليه".

وكانت الشركة المُنتجة لفيلم «صابر وراضي»، طرحت البوستر الرسمي للفيلم، أمس الخميس، استعدادًا لطرحه للجمهور في دور العرض يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.

الفيلم من بطولة أحمد آدم، ورزان مغربي، ومحسن محيي الدين، وساندي، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

وكان من المُقرر أن تكون بطولة فيلم «صابر وراضي» سمية الخشاب، إلا أنّها اعتذرت عن العمل، لتحل بعدها رزان مغربي.

ويُجدد أحمد آدم، تعاونه مع الفنانة رزان مغربي، في فيلم "صابر وراضي" بعد غياب دام لنحو عشر أعوام، منذ تعاونهما في مسلسل «الفوريجي».