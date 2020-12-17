فيديو.. جورج وسوف يطرح فيديو كليب أغنية «صاحي الليل»

طرح «سلطان الطرب» جورج وسوف منذ قليل، فيديو كليب أغنيته الجديدة صاحي الليل عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب».

وجاءت الأغنية من كلمات ملاك عادل في تعاونه الأول مع جورج وسوف وألحان محمد يحيي والفيديو كليب من إخراج رودلف جبري.

يذكر أنه خلال مطلع الشهر الجاري كان قد نشر المطرب جورج وسوف صورة لأحدث أعماله الفنية أغنية "صاحي الليل" عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعقب ذلك بأيام صدرت الأغنية عبر تطبيق أنغامي.

وخلال الشهر الماضي نعى الفنان جورج وسوف، الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي غادر دنيانا خلال الشهر الماضي عن عمر ناهز 60 عاما، وكان قد تعاون مع الفنان جورج وسوف في العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا خلال فترة التسعينيات.

وقال جورج وسوف خلال نعيه للموزع الموسيقي طارق عاكف عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»: «رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف، شو بدي أحكي عن حزني»، متابعا: «إذا حداً ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك، كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولاني، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، ارضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبي كده، يابيّاعين الهوى، وغيرهم أغاني كتار».

وخلال شهر أكتوبر الماضي كان قد أكد الفنان جورج وسوف بأنه من محبي مصر والشعب المصري، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قال جورج وسوف: «أنا لما قالوا لي التلفزيون المصري عايز يكلمك فرح قلبي لأن مصر في قلبي لها محل كبير مصر وشعب مصر موجهًا التحية من قلبه لمصر وشعبها قائلا: «معظم اللي غنيته في عمري كان اللحن المصري ومعظم أعمالي كانت في مصر ومش هنستغنى عن مصر طول العمر ومصر حبيبي قلبي من جوة»، لافتا إلى أنه أول مرة يغني في حياته كان يبلغ من العمر 10 سنوات وقد أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم ولصالح عبدالحي والأغاني القديمة المصرية بشكل عام.