محامي سيدة الكرم بعد قرار النائب العام: تحرك سريع ومحمود

وجه الدكتور إيهاب رمزي، محامي السيدة سعاد ثابت، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم»، الشكر للمستشار حمادة الصاوي النائب العام على طعنه في الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم».

وقال رمزي لـ«الوطن»، إن النائب العام هو الوحيد الذي يملك هذه السلطة، فليس لدينا سلطة الطعن على الشق الجنائي الذي هو تابع للنيابة العامة، موضحا أن ما قام به النائب العام هو تحرك سريع ومحمود.

محامي سيدة الكرم يشكر النائب العام

وقدم رمزي شكرا خاصا للمستشار حمادة الصاوي الذي تحرك سريعا للطعن على الحكم، موضحا: «هذا الحكم أغضب الجميع، أغضب المرأة والمجتمع».

وتابع: «هذا الطعن من أعظم قرارات النائب العام في 2020، وسيدة الكرم محبطة بشدة، وبعد قرار النائب العام تجدد لدينا جميعا الأمل مرة أخرى، ونتمنى سرعة الطعن على الحكم وتحديد موعد للجلسة».

يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

حيث أصدر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، حكما الخميس الماضي ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية السيدة سعاد ثابت صاحبة السبعين عاما والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة الكرم».

وحرص الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، على الالتقاء بالسيدة سعاد ثابت، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، وذلك بعد إعلان الحكم بالبراءة على المتهمين الثلاثة في قضية «تعريتها»، والتقطت الصور للأسقف مع السيدة التي لم تحضر جلسة النطق بالحكم على المتهمين في الواقعة.