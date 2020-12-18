أمريكا ترخص لقاح «موديرنا».. والأمم المتحدة تدعو لتوزيع عادل للقاحات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تمت الموافقة على لقاح «موديرنا» ضد فيروس كورونا بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري، وفقا لما نشره في تغريد عبر حسابه الرسمي على «تويتر» .

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من توصية لجنة خبراء لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على إصدار ترخيص طارئ للقاح شركة «مودرنا» ، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة ترخص اللقاح، وذلك بعد ما تعاقدت على شراء 200 مليون جرعة من اللقاح، ويؤحذ على جرعتين الفرق بينهما 28 يوما، ويحفظ في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن جانبه، دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى توزيع عادل للقاحات ضد كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت أمريكا أول حملة تطعيم بلقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا، الاثنين الماضي، واستهدفت المواطنين الأكبر سنا بالإضافة إلى الطواقم الطبيبة التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، وتعاقدت على شراء 100 مليون جرعة من لقاح «فايزر» .

ومنحت الحكومة الأمريكية «فايزر» و«موديرنا» حصانة ضد الملاحقات قضائية بسبب الآثار الجانبية للقاحات التي تنتجها الشركتان، ولكن يستثنى من ذلك حالات «سوء السلوك المتعمد» من جانب الشركات، وبخلاف تلك الحالة لا يمكن مقاضاة الشركتين عن الإضرار الصحية الناتجة عن تلقى اللقاح، وفقا لما نشرته قناة «CNBC» الأمريكية.

وظهرت اليوم نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجرها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وجاءت سلبية، وذلك بعد إصابة كبير مستشاريه سيدريك ريتشموند بـ «كوفيد -19» ، والذي يخضع حاليا للعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وارتفعت الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية ليقارب حاجز الـ 18 مليون إصابة، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد إصابات يومية غير مسبوقة خلال الموجة الثانية للفيروس تجاوزت فيها الإصابات الجديدة 200 ألف حالة في اليوم، بحسب إحصاءات موقع «وورلد ميتر» .