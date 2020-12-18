رؤساء وسياسيون أمريكيون يتلقون لقاح كورونا علنيا لتشجيع الرافضين

يتلقى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وزوجته كارين، اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، غدا، بشكل علني في البيت الأبيض، وذلك لتعزيز ثقة الأمريكيين في لقاح «فايزر» الذي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة لتطعيم كبار السن والطواقم الطبية من العاملين في مجال الرعاية الصحية به، منذ الاثنين الماضي.

وبعد ترخيص استخدام لقاح «فايزر» ضد فروس كورونا، اجتمعت لجنة الخبراء الأمريكيين، أمس، لتقييم لقاح شركة «مودرنا»، في الوقت الذي تستعد فيه لاستقبال أول جرعات من اللقاح الجديد، استعدادا لترخيصه من قبل الوكالة الأميركية للأدوية، لتكون أول دولة تقوم بترخيصه.

وقد يتوفر للولايات المتحدة، لقاحان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وستتمكن بالتالي من تسريع حملة التلقيح الكبرى، حيث تعاقدت الحكومة على شراء 100 مليون جرعة من لقاح «فايزر" و200 مليون من «مودرنا»، وفقا لما نشره موقع «فرانس برس».

وتقود الولايات المتحدة الأمركية حملة لتعزيز ثقة المواطنين في لقاح كورونا، بعد ما أعلن أحد مراكز الأبحاث الأمريكية إن 51% من المواطنين يرغبون في تلقي اللقاح ضد الفيروس التاجي، ولذلك تعهد 3 من الرؤساء الأمريكيين السابقين هم جورج بوش وبيل كلينتون وباراك أوباما، بتلقي اللقاح أمام الكاميرات لتعزيز ثقة المواطنين والرد على حملات المقاطعة.

وفي أول يوم لحملة التطعيم ضد الفيروس في أمريكا، تلقى وزير الدفاع بالإنابة، كريستوفر ميلر، الجرعة أمام عدسات الكاميرات مستشفى «والتر ريد» العسكري، لتشجيع المواطنين على تلك الخطوة، وذلك ضمن خطة البنتاجون في إعطاء اللقاحات لكبار ضباط الجيش بشكل علني للتوعية بفاعلية اللقاح وآمانه.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول لأعلى بلدان العالم تسجيلا لإصابات للفيروس التاجي، حيث تجاوزت الإصابات على أرضها حاجز الـ 17 مليون إصابة، بالإضافة إلى الوفيات بـ 316 ألف حالة.