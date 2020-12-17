عز العرب: مصانع الأدوية المصرية قادرة على إنتاج لقاح كورونا الصيني

لم تتوقف الجهود المصرية على شراء لقاح فيروس كورونا لعلاج مصابيها، إلا أنها قررت استخدام الإمكانات الدوائية المتوافرة لها لتصنيع ذلك اللقاح الصيني الذي استوردته، حيث أعلنت وزارة الصحة أنها تنسق مع دولة الصين لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح الذي تمتلكه لمصر لبدء تصنيعه محليا.

وأكدت وزارة الصحة أن تصنيع لقاح كوفيد-19 ستكون في الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، مشيرة إلى أن مصر تمتلك القدرة والإمكانات على تصنيع اللقاح وفقا للمعاير الدولية المعروفة.

عز العرب: هناك تنسيق مسبق بين الطرفين في تصنيع لقاح كورونا

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن ذلك يتم بواسطة ما يعرف بنقل التكنولوجيا المعرفية لصناعة الدواء، موضحا أن ذلك يكون بنقل آلية تكنولوجيا تصنيع اللقاح وتطبيقها في مصر بكافة تفاصيلها.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن مصر شاركت في العديد من التجارب الخاصة بلقاح كورونا الصيني، حيث زار بعض مسؤولي شركة إنتاج لقاح كورونا في الصين، ومصانع الأدوية المصرية للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدي مصر، وهل يساعدها في التصنيع الدوائي أم لا؟

مصر قامت بتجارب عديدة مع الصين فيما يخص اللقاح ولديها الكثير من المعلومات عنه

وتابع استشاري الأمراض المعدية، أن مصر قامت بالعديد من عمليات التصنيع الدوائي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من المصانع المتخصصة في صناعة الدواء، والتي تتوافر بها كافة الإمكانات التي تمكنها من صناعة أي لقاح.

وأردف أن مصر يتوفر بها عددا كبيرا من مصانع الأدوية، التي تمتلك إمكانات تكنولوجية كبيرة، تمكنها من أن تكون قادرة على تصنيع أي دواء أو لقاح فيما يخص فيروس كوفيد-19 أو غيره، مؤكدا أن مصر ستكون بوابة أفريقيا وأسيا لنقل اللقاح إلى تلك الدول.

مصر في طريقها لاستلام 450 ألف جرعة من اللقاح

وكشف مصدر بوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل لتوفير أكبر كمية من لقاحات كورونا، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنها خلال الفترة القادمة ستتسلم 450 ألف جرعة من اللقاح الصيني خلال أسبوعين، وأن هناك تعاونا كبيرا مع منظمة الصحة العالمية لتوفير أكثر من لقاح وليس اللقاح الصيني فقط ولن يحصل أي مواطن على لقاح لفيروس كورونا الا إذا أثبت فعاليته.