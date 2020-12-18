تفاصيل ظهور محمد منير على قناة الأهلي الليلة لدعم مؤمن زكريا

يُشارك المطرب محمد منير، في فيلم تسجيلي للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، من المقرر أن يُعرض عبر شاشة قناة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وحرص محمد منير، على المُشاركة في هذا الفيلم، رغم انتماءه الشديد والمعروف لنادي الزمالك، وذلك حرصًا منه على دعم مؤمن زكريا، في محنته المرضية التي أبعدته عن الملاعب منذ شهورٍ عدّة.

وعملت «الوطن» أن محمد منير لم يتردد لحظة واحدة، في المُشاركة بهذا الفيلم، إذ أنه رحب بالأمر فورًا، رغم علامات المرض والإجهاد التي كانت تبدو على ملامحه بشكل كبير خلال التصوير.

وأوضحت المصادر، أن مُشاركة محمد منير في هذا الفيلم، جاءت بعد أن علم برغبة مؤمن زكريا، في رؤيته، فظهور «الكينج» في الفيلم سيكون بمثابة مفاجأة للأخير.

وكشفت المصادر عن كواليس مشاركة «منير»، الذي انتهى من تصويرها يوم 26 فبراير الماضي، حيث استقبل فريق العمل بمنزله، لعدم خروجه من منزله بشكلٍ كبير في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المصادر أنّ محمد منير، سجل اللقاء بصدر رحب، ولم يتذمر من أي شيء، كما أعرب عن تمنيه بالشفاء العاجل لـ مؤمن زكريا وعودته للملاعب في أقرب وقت.

وكان محمد منير، تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أنّ محمد منير، كان قرر سلفًا عدم إحياء حفلٍ غنائي ضمن الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، بسبب تعرضه لحالة نفسية سيئة منذ رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود منير مطلع العام الجاري.

وانتهى محمد منير، من تسجيل ألبومٍ غنائي جديد، مكّون من 5 أغاني فقط، يحمل اسم «باب الجمال» على اسم أغنية ضمن الألبوم، وذلك بجانب «قلبي اتهبل»، و«ارسم حبيب شبهك»، و«أنا رايق» و«توب الفرح»، وهي من نوعية أغاني الفلكلور النوبي.