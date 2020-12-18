نقابة الموسيقيين: لا نعرف شيئا عن حالة محمد منير الصحية

نقل محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى أحد المستشفيات المتخصصة في جراحة المخ والأعصاب، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في منزله بالطريق الصحراوي.

وتواصلت «الوطن» مع حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية والذي أبدى اندهاشه عندما سمع الخبر، مشيرا إلى أنه لا يعرف شيء عن نقله إلى المستشفى، ولكنه سيتواصل مع «منير» وإدارة المستشفى من أجل الاطمئنان على صحته وتقديم المساعدة له من قبل النقابة.

وشارك محمد منير مؤخرا في الفيلم التسجيلي الذي أعدته قناة النادي الأهلي لمؤمن زكريا، ووجه منير كلمة لمؤمن خلال الفيديو متمنيا له الشفاء العاجل وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت من أجل إمتاع جمهوره.

ومحمد منير معروف بانتمائه إلى القلعة البيضاء، ومتهم بمتابعة كل المباريات ويعتبر إسماعيل يوسف وشيكابالا من أصدقائه المقربين.

وتنظم ساقية الصاوي حفل للعرائس لمحمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة، ويتم عرض خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغاني محمد منير منها صوتك، لما النسيم، علي صوتك وغيرها من أغاني منير الشهيرة، واختارت الساقية شعار «New Year يعني منير»، ومن المقرر أن تقدم ساقية الصاوي، حفلات عديدة مميزة خلال شهر ديسمبر، بمناسبة العام الجديد، لمجموعة من الفنانين والفرق الغنائية والموسيقية من أبرزها، حفل فريق المولوية المصرية وفرقة اسكندريلا ومنيب باند وغيرهم.

يذكر أن آخر ما طرحه الكينج محمد منير أغنيته الجديدة «الناس في بلادي»، عبر قناته على يوتيوب وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبدالمحسن، وشارك منير في الكليب المذيعة نجوى إبراهيم.

ونعى مؤخرا محمد منير الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني والذي فارق الحياة اليوم، ونشر «منير» صورة تجمعه بالصادق عبر حسابه بـ«تويتر» معلقا: «مات الصادق الأمين المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون.. إنها إرادة الله.. رحل السياسي المناضل في وقت تحتاج إليه الأمة الإسلامية قدرا وعلما.. رحمه الله وإلى جنة الخلد.. وعزائي للدكتورة مريم والأسرة وأخي بشرى وكل الشعب السوداني الشقيق.. رحم الله الصادق المهدي».