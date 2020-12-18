وفاة 3 أشخاص بكورونا بينهم سيدتان في كفر الشيخ

سجلت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، وفاة سيدة في العقد الثاني من عمرها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، في أثناء تلقيها العلاج بقسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أن السيدة كانت تتلقى العلاج في قسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي، وهي حامل في الشهر السادس، ولفظت أنفاسها الأخيرة في أثناء تلقيها العلاج.

كما توفيت سيدة في العقد الثامن من عمرها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في إحدى قرى الحامول، وجرى دفن جثمانها وسط تواجد المئات من ذويها وأهل قريتها.

كما شهدت إحدى قرى مركز الحامول أيضا، وفاة رجل في العقد السابع من عمره، متأثرا بإصابته بالفيروس، بعد عزله منزليا لقرابة الـ10 أيام، إلا أنه توفي، وجار تجهيزه لدفن جثمانه.

وسجلت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أمس، حالتي وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد، في مستشفيي «سيدي سالم، والحامول» المركزي.

وقال مصدر طبي، إن الحالتين هما: «ف. ح. ي»، 61 عاما، توفي داخل مستشفى سيدي سالم المركزي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والقلب، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن الحالة الأخرى بمستشفى الحامول المركزي، وسجلت بياناتها «ع. ع. ا»، 58 عاما، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والقلب، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وسلمت الجثتان إلى ذويهما، بعد تغسيلهما داخل المستشفى طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وكانت المديرية، سجلت أول أمس، وفاة «إ. م. ع»، 45 عاما، توفي بمستشفى صدر كفر الشيخ، نتيجة توقف في وظائف الرئة، إثر الإصابة بالتهاب رئوي ناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

ودعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على الصحة العامة.