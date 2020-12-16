وفاة 4 أشخاص إثر إصابتهم بكورونا في كفر الشيخ 

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 4 حالات وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة، في تصريحات له، إن الحالات مقسمة على مستشفيي صدر كفر الشيخ، وبلطيم للعزل الطبي، وتختلف أعمارهم بين شباب ومسنين.

وأكد المصدر، أن الحالات سجلت كالتالي: «إ. م. ع»، 45 عاما، توفي بمستشفى صدر كفر الشيخ، نتيجة توقف في وظائف الرئة، إثر الإصابة بالتهاب رئوي ناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن مستشفى عزل بلطيم، سجل 3 حالات وفاة، هم: «ح. م. إ. خ»، 35 عاما، و«س. م. أ. إ»، 64 عاما، و«ر. ك. ا»، 48 عاما، وسجلت الحالات أن سبب الوفاة هو فشل حاد بوظائف التنفس، ناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد، ومصحوب بهبوط حاد في الدورة الدموية، أدى إلى توقف مفاجئ بعضلة القلب، ومن ثم الوفاة.

وتابع المصدر: «سلمن الجثث إلى ذويهم، بعد تغسيلهم داخل المستشفى، طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، توفى الشيخ عبده كمال الشافعي، إمام وخطيب بمدينة سيدي غازي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى سيدي غازي المركزي، بعد نقله للعناية المركزة بها.

ونعت مديرية أوقاف كفر الشيخ، برئاسة الشيخ محمد يونس وكيل الوزارة والشيخ عطا بسيوني مدير إدارة الدعوة، والشيخ ياسر الصردي مدير إدارة أوقاف شرق كفر الشيخ، وعموم المفتشين والأئمة، الفقيد الذي كان يتمتع بحب الجميع، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما توفيت المهندسة أشواق مجدي الهلاوي، 24 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب أيام قليلة من ولادتها لطفلتها، ليعم الحزن على أسرتها وجميع أبناء قريتها والقرى المجاورة ببحر ببيص، مركز الرياض في كفر الشيخ.