وفاة شخصين إثر إصابتهما بكورونا في كفر الشيخ 

سجلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حالتي وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، داخل مستشفيي «سيدي سالم، والحامول» المركزي.

وقال مصدر طبي، إن الحالتين هما: «ف. ح. ي»، 61 عاما، توفي داخل مستشفى سيدي سالم المركزي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والقلب، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن الحالة الأخرى بمستشفى الحامول المركزي، وسجلت بيانتها «ع. ع. ا»، 58 عاما، توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والقلب، نتيجة إصابته بعدوى الفيروس.

وسلمت الجثتين إلى ذويهما، بعد تغسيلهما داخل المستشفى، طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى، من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وسجلت محافظة كفر الشيخ، أول أمس، 4 حالات وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة، في تصريحات له، إن الحالات مقسمة على مستشفيي صدر كفر الشيخ، وبلطيم للعزل الطبي، وتختلف أعمارهم بين شباب ومسنين.

وأكد المصدر، أن الحالات التي سجلت كالتالي: «إ. م. ع»، 45 عاما، توفي بمستشفى صدر كفر الشيخ، نتيجة توقف في وظائف الرئة، إثر التهاب رئوي ناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمصدر، سجل مستشفى عزل بلطيم 3 حالات وفاة، هم «ح. م. إ. خ»، 35 عاما، و«س. م. أ. إ»، 64 عاما، و«ر. ك. ا»، 48 عاما، إثر فشل حاد بوظائف التنفس ناتج عن عدوي فيروس كورونا المستجد، مصحوب بهبوط حاد في الدورة الدموية، أدى إلى توقف مفاجئ بعضلة القلب، ومن ثم الوفاة.

وأشار المصدر، إلى أنه سلمت الجثث إلى ذويهم، بعد تغسيلهم داخل المستشفى، طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».