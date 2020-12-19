بالأرقام.. «الأسمرات 3» كمبوند متكامل لاستيعاب سكان العشوائيات

اقترب موعد الانتهاء من إقامة المرحلة الثالثة لمشروع الاسمرات 3، لخدمة المواطنين من خلال مجتمع نموذجى متكامل الخدمات أشبه بالكمبوند به كل الاحتياجات بشكل متطور وحضارى لاستيعاب سكان العشوائيات من عدة مناطق مثل منشأة ناصر والدويقة واسطبل عنتر ومثلث ماسبيرو ومصر القديمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة آدمية للمواطنين وانتشالهم من اماكن خطرة تهدد أرواح المواطنين.

رصدت «الوطن»، أبرز ملامح مشروع الأسمرات 3 من أجل حياة أفضل للمواطنين ونقل سكان العشوائيات إليها للقضاء على المناطق الخطرة وتوفير بيئة ومناخ صحى للمواطنين والأجيال المقبلة وهى كالتالى :

188 فدانا هي مساحة الأسمرات بمراحلها الثلاثة

18300 وحدة سكنية داخل الأسمرات لاستيعاب سكان العشوائيات

7300 وحدة سكنية داخل الأسمرات

366 فدانا مساحة الأسمرات 3

360 وحدة سكنية داخل العمارة

3 أرضى و9 أدوار، بكل دور 6 وحدات داخل العمارة و2 مصعد داخل كل عمارة بالأسمرات.

32 مليار جنيه تكلفة الإسمرات 3

3 حمامات سباحة داخل المدينة الرياضية وملاعب

مسجد وكنيسة وحديقة أطفال وموقف للسيارات ومسطحات خضراء

176 محلا تجاريا ومخبز آلى كبير ينتج مليون رغيف يوميا وحاليا يعمل بنصف طاقته.

5 حضانات

4 وحدات صحية لخدمة المواطنين، ومبنى للتضامن الاجتماعى لخدمة الأسر وتنفيذ برامج الوزارة لدعم الأسر

2 مدرسة تعليم أساسى وفنى صناعى

شركة للصيانة وتشغيل المصاعد

توفير فرص عمل لأهالى الأسمرات وتحديدا الفتيات والسيدات

تحويل عدد من البدرومات أسفل العقارات إلى مصانع وورش للملابس والمشغولات

4 دول يتم تصدير منتجات الأسمرات لها وهى أمريكا وأسبانيا وألمانيا والسعودية

8 مناطق عشوائية انتهت بظهور " الأسمرات"

وقبل أيام، كشف حس الغندور رئيس حى الأسمرات، عن نقل 8 مناطق منذ 30 يونيو عام 2016 إلى منطقة الأسمرات ومنهم «عزبة خيرالله، تل العقارب، الدويقة، منشية ناصر، السيدة زينب، اسطبل عنتر، المواردى، مثلث ماسبيرو»، وغيرها من المناطق العشوائية، التي كانت تهدد سكانها بالخطر طوال الوقت.