أسرة عبدالحليم حافظ غاضبة من عمر كمال: المال أصابه بـ«لوثة»

هاجم المطرب محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، المطرب عمر كمال بعد تصريحات الأخير عن دخول العندليب في خلافات «تافهة» مع المطربة الجزائرية وردة، حيث شبه هذه الواقعة بخلافه الحالي مع مطرب المهرجانات حمو بيكا اللذين تبادلا الاتهامات عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عمر كمال وحمو بيكا وأمثالهما يغتصبون آذان مستمعيهم، بدعوى أنهم يستمعون لأغنياتهم رغماً عنهم في وسائل النقل المختلفة، مضيفاً أنهم - ويقصد بيكا وكمال - يتعاملون مع الفن باعتباره «مقاولة» لاكتساب أموال من خلاله ليس أكثر.

وتابع: أرى أن كثرة الأموال التي انهالت عليهم أصابتهم بـ«لوثة»، بدليل أنهم يشبهون أنفسهم بقامات فنية كعبدالحليم حافظ مثلاً، إذ يرون أنهم طالما امتلكوا سيارات فارهة وما إلى ذلك فهم أصبحوا في مكانة العندليب الأسمر.

وكان بيكا قد صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي بمشاركة الإعلامية نجوى إبراهيم أنه كان أحد أسباب شهرة عمر كمال، مضيفاً: «أنا أستاذ مهرجانات وحب الناس نعمة كبيرة، وعمر كمال كلمني من 4 سنين ومكنش حد يعرفه وقال لي (أنا عمر كمال صاحب أغنية الغربة)، وعاوز أوصل للطبقة اللي أنت بتغني ليها في الشارع، فسجلت له أغاني زي شمس المجرة، مساء النقص».

وبدوره علق عمر كمال علي تصريحات بيكا قائلاً: «اتفقت مع بيكا على تقديم 4 أغنيات بطريقة الدويتو، وبعد وضع كل منا أغنيتين عبر قناته الرسمية بموقع (يوتيوب)، فوجئت برغبة بيكا في بيع أغنية (الدنيا بتجرح) لأحد الأشخاص، وباعها دون أن يعطيه ثمن الأغنية رغم إنتاجي لها.

وتطرق كمال إلى عبد الحليم حافظ في حديثه، قائلاً: عبدالحليم حافظ ووردة كانوا بيتخانقوا على حاجات هايفة وكلام فارغ، وكانوا بيتخانقوا على أغنية (مداح القمر) واحنا بنتخانق على شوية أصول واتفاق.