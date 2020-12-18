بشرى للدول الفقيرة.. لقاحات كورونا ستصل في الربع الأول من 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات «جافي» المتعاون معها أنهما وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ«كوفيد19» في الدول الفقيرة، وأنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، إن هذه الآلية المسماة "كوفاكس" أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19 حصلت على قرابة ملياري جرعة.

ووضعت المنظمة هدفاً بأن تحصل بحلول 2021 على ملياري جرعة لا تزال في طور الانتاج لصالح 190 دولة مشاركة في آلية كوفاكس.

وأعلنت الصحة العالمية وتحالف جافي في بيان، أنه «بات ممكناً التحضير لأولى عمليات تسليم اللقاحات خلال الربع الأول من العام 2021، إذ إن القسم الأول من الجرعات - وهو كاف لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية - سيُسلّم خلال الفصل الأول من العام 2021 لكل الاقتصادات المشاركة (في آلية كوفاكس) التي طلبت جرعات في هذه المهلة».

وأوضحت الصحة العالمية، أنه ستُجرى عمليات تسليم لقاحات أخرى لكافة المشاركين خلال الفصل الثاني من 2021، والهدف هو تأمين جرعات لما يصل إلى 20% من المواطنين في الدول المشاركة قبل نهاية العام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت المنظمة، أن «إعلانات اليوم تقدم أوضح مسار حتى الآن لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء عبر حماية الشعوب الأكثر ضعفاً في العالم كله».

وسيتمّ توفير في 2022 جرعات إضافية تسمح ببلوغ مستويات أعلى من الحماية، وأشارت المنظمتان، إلى أن عمليات تسليم اللقاحات تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك موافق الهيئات الناظمة وحالة الجهوزية في الدول.