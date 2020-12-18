"مسيرة مصر" لدمج ذوي الإعاقة.. "مبدى": تهدف لتمكينهم (صور)

لدعم دمج ذوي الإعاقة، انطلقت "مسيرة مصر" تحت سفح الأهرامات، بمشاركة عدد من أصحاب الإعاقات المختلفة، وبحضور حوالي خمسين من الرياضيين المصريين القادرين باختلاف المسيرة، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التقنيات المساعدة في توسيع آفاق الاستقلالية والمشاركة العامة لذوي الإعاقة.

المسيرة بحضور وزير الشباب ووزيرة التضامن

شارك في المسيرة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسفير النوايا الحسنة للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مايكل حداد ومدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين.

"أمل": "مسيرة مصر" إحدى فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"

الدكتورة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، أعربت أن الفعالية تأتي في إطار احتفالية "قادرون باختلاف"، وتتميز في العام الجاري بأنها اتخذت منحنى إقليميًا ودوليًا، وذلك لمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نسختها الحالية.

شارك في الاحتفالية جميع الإعاقات، حسب حديث مبدى لـ«الوطن»، موضحة أنه لأول مرة يشارك فيها ضحايا الحروق، بالإضافة إلى مصابي التوحد، متلازمة داون، الإعاقات الحركية جميعها، والمكفوفين، وهم يعيشون فرحة كبيرة بمشاركتهم في تلك الفعالية بحضور عدد من الوزراء.

أكدت "مبدى" أن المسيرة لمسافة 5 كيلومترات تحت سفح الأهرامات، ويشارك بها مايكل حداد سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسط مجموعة من أقرانه من الرياضيين المصريين من ذوي الهمم.

المسيرة تعد المشاركة الأولى للسفير الإقليمي للنوايا الحسنة مايكل حداد

"مسيرة مصر"، تعد المشاركة الأولى للسفير الإقليمي للنوايا الحسنة مايكل حداد، خارج وطنه لبنان، والتي تأتي بين سلسلة من المسيرات يعسى لتنفيذها في عدة بلدان ضمن مبادرته «خطوات لنتخطى جائحة كوفيد»، ويهدف منها رفع الوعي للتخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-19 على ذوي الإعاقة، كما يدعو إلى التعافي الأخضر والشامل بعد جائحة كورونا.