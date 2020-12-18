دراجة مفخخة تودي بحياة ما لايقل عن 11 شخصا شرق أفغانستان

شهدت أفغانستان، اليوم، يوما جديدا من أيام التفجيرات الإرهابية التي تشهدها الدولة بشكل يومي، والتي تسفر عن مقتل وإصابة العشرات في تلك الهجمات والتي تتبناها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أفغانستان ومن بينها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي الأشهر الأخيرة تصاعد العنف في أفغانستان حتى مع إجراء مفاوضي طالبان والحكومة الأفغانية محادثات في قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام يمكن أن يضع حداً لعقود من الحرب.

واليوم، انفجرت دراجة نارية مفخخة في شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا كانوا متجمعين في إطار مناسبة دينية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية جزنة-جنوب غربي العاصمة الافغانية كابول- وحيد الله جمعة زاده: «وقع الانفجار خلال تجمع في منطقة جيلان في الولاية».

وأضاف زاده، أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح، مؤكدا أن بين الجرحى أطفالا.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إلى أن المتفجرات كانت موضوعة على دراجة نارية متوقفة قرب منزل في البلدة كانت تقام فيه المناسبة الدينية، متحدثا عن مقتل 15 شخصا.

وتشهد جزنة مواجهات منتظمة بين حركة طالبان والقوات الأفغانية، وكان 30 عنصر أمن قتلوا الشهر الماضي عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة للجيش قرب المدينة.

وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.