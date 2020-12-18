ننفرد بنص قرار «إلغاء احتفالات رأس السنة»: إجراءات عقابية للمخالفين

حصلت «الوطن»، على نص الخطاب الصادر من عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، إلى ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والذي أخطره فيه بإلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.

توجيه «طبية كورونا»

وأرجع «العاصي»، في خطابه لـ«المنشآت الفندقية»، التوجيه الحكومي الصادر لـ«الفنادق»، بأنه يأتي إلى كتاب وارد للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.

«تعميم القرار»

وتنشر «الوطن»، نص «الخطاب»، والذي جاء كالآتي:

السيد الأستاذ/ ماجد فوزي

رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية

تحية طيبة وبعد،،،

بداية.. يطيب لنا أن نتقدم لسيادتكم ولأعضاء مجلس إدارة غرفتكم الموقرة بخالص التحية ودوام التوفيق، وفي إطار التنسيق الدائم والمستمر بين القطاع والغرفة.

بالإشارة إلى الكتاب الوارد للسيد معالي الدكتور وزير السياحة والآثار والمحول للقطاع؛ بشأن تنفيذ تكليفات السيد معالي رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.

يرجى التفضل بالعلم والإحاطة، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو تعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية بما يلي:

1- التأكيد على ضرورة عدم وجود أية فعاليات «ثقافية – سياحية»، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.

2- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.

مع موافاتنا بصورة من المنشور فور تعميمه على المنشآت الفندقية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مع احترامي

17-12-2020

عبدالفتاح العاصي

مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والسياحية