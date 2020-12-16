«عليا كورونا» تقر 9 إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة تزايد الإصابات

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، 9 إجراءات حكومية في إطار مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وجاءت تلك القرارات كالتالي:

1- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.

2- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة.

3- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.

4- حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

5- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

6- التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات.

7- دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

8- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

9- اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.

وكان "مدبولي" ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث جرى استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.