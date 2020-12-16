رئيس التحرير

محمود مسلم

«عليا كورونا» تقر 9 إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة تزايد الإصابات

حضور الموظفين بالتناوب ومنع الأفراح وسرادقات العزاء وغلق السناتر

كتب:

محمد مجدي
04:58 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، 9 إجراءات حكومية في إطار مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وجاءت تلك القرارات كالتالي:

1- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.

2- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة.

3- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.

4- حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

5- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

6- التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات.

7- دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

8- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

9- اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.

وكان "مدبولي" ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث جرى استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.

اقرأ المزيد:

عاجل.. الحكومة تعيد «تناوب حضور العاملين» بالوزارات والهيئات

عاجل.. الحكومة تخصص مليار جنيه إضافية لمواجهة أزمة كورونا

عاجل.. الحكومة تدرس توقيع غرامة فورية لعدم الالتزام بالكمامات

الحكومة توافق على تنفيذ المطورين العقاريين وحدات الإسكان الاجتماعي