عاجل.. «السياحة» تأمر الفنادق والمطاعم بإلغاء احتفالات رأس السنة

طلبت وزارة السياحة من كافة المنشآت السياحية والفندقية عدم إقامة أية فاعليات (ثقافية - سياحية) أو احتفالات خلال فترة رأس السنة، ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إن هذا القرار يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تم اتخاذها بناء على تعليمات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى إنعقدت يوم 8 ديسمبر الماضى.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وطالب «العاصى» خلال الخطاب الذى أرسله للمنشآت السياحية والفندقية أمس الخميس، بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات .

إقبال ضعيف

ومن جهته، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن نسب وجود الزبائن بالمطاعم خلال رأس السنة ستكون ضعيفة للغاية، لافتا إلى أن هناك عدد من الأسباب ستؤدي إلى عزوف المواطنين عن قضاء ليلة رأس السنة بالفنادق والمطاعم السياحية، أهمها استمرارغلق مسارح المنوعات وقاعات الأفراح والملاهي الليلية، علاوة على خوف المواطنين من الخروج والوجود بالمطاعم أوالفنادق في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا، إضافة إلى أن مواعيد غلق المطاعم السياحية والمحددة بالواحدة صباحا خلال رأس السنة لن تجعل الفئة التي كانت تحتفل بتلك المناسبة حتى الصباح قادرة على الذهاب للمنشآت السياحية والفندقية، نهاية بإستمرار حظر استخدام الشيشة .

وأشار إلى ان الغرفة نبهت على كافة المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حماية للعاملين والزبائن فى آن واحد، لافتا إلى أنه في حال مخالفة تلك الإجراءات فسيتم توقيع عقوبة الغلق على المنشأة لمدة 3 أيام وفي حال تكرار المخالفة يتم الغلق التام .