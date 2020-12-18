قبل خطاب لرئيس الوزراء.. انفجار ضخم في أحد ملاعب جالكعيو الصومالية

تشهد الصومال بشكل شبه يومي تفجيرات وهجمات إرهابية تتبنى مسؤوليتها حركة الشباب الإرهابية، وتسفر هذه التفجيرات والهجمات إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين.

واليوم، شهدت مدينة جالكعيو والتي تقع في وسط الصومال في منطقة صحراوية، انفجارا ضخما وقع في أحد ملاعب المدينة الصومالية، ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية، عن مسؤولين صوماليين أن انفجارا ضخما وقع في أحد ملاعب مدينة جالكعيو قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وقالت الوكالة الصينية، أن روبلي لم يكون موجودا في المكان وقت الانفجار، فيما ذكر مسؤولون محليون أنه توجد مخاوف من سقوط ضحايا بعد الانفجار الضخم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت جالكعيو شهدت في أواخر عام 2019 هجوما أمام فندق في المدينة بإقليم مدج، والذي أودى بحياة 7 مدنيين على الأقل، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة عبدالعزيز أبو مصعب، في ذلك الوقت: «نحن وراء تفجير جالكعيو، كان هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف مسؤولين عسكريين كان لديهم اجتماع في هذا المكان، قتلنا عددا كبيرا من الجنود وأصبنا آخرين».

وكانت حركة الشباب الإرهابية، تسيطر على معظم القطاع الجنوبي الأوسط من الصومال حتى 2011، حين طردتها قوات الاتحاد الأفريقي من العاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه رغم فقدانها للأراضي، فإن الحركة الإرهابية لا تزال تشن هجمات بالأسلحة وهجمات تفجيرية كبرى.

وكانت القوات الخاصة للجيش الوطني الصومالي «الكوماندوز»، قامت أمس الخميس، بعملية امنية مشتركة مع وقوات ولاية جوبالاند الإقليمية في محافظة جوبا السفلى لتصفية عناصر الشباب الإرهابية من المناطق التابعة للمحافظة.

من جانبه، قال قائد الفرقة الـ5 للكتيبة الـ16 من القوات، إن القوات الأمنية تمكنت من إفشال العديد من مخططات الحركة الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.