مقتل 17 عنصرا من ميليشيا الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال

قتل 17 من عناصر وقيادات مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بالصومال، من بينهم أجانب؛ في عملية عسكرية نفذتها قوات الكوماندوز "دنب" في منطقة سبلالي بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية.

وقال ضباط في قوات الكوماندوز، إن "القوات الخاصة دمرت، في عملية نوعية بمنطقة سبلالي، قاعدة القيادة العامة لجبهات مليشيات الشباب الإرهابية"، موضحا أن القوات الخاصة اقتحمت القاعدة في وقت كان يتواجد فيها القيادات وعناصر من مليشيات الشباب الذين لقوا حتفهم جميعاً خلال العملية.

وتسعى قوات الكوماندوز الصومالية، إلى تقويض قدرات مليشيات الشباب والقضاء عليها من خلال العمليات العسكرية المخططة التي تنفذها.