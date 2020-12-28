حصاد 2020.. كورونا يضرب نجوم الشاشات: من آية عبدالرحمن لـ رامي رضوان

شهد العام 2020 انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذي أصاب عشرات الملايين حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من مليون و671 ألف شخص حول العالم، وكان الجميع هدفًا لهذا القاتل الخفي.

وترصد السطور التالية، أبرز الإعلاميين المصريين الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال 2020، كما يلي:

إصابة آية عبدالرحمن بكورونا

أصيبت الإعلامية آية عبدالرحمن بفيروس كورونا، وأعلنت ذلك عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، ادعولي، ببلغكم الخبر ده عشان أولًا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريبًا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة».

إصابة إعلاميين بكورونا

عقب الإعلان عن إصابة «عبدالرحمن»، تأكد أيضا إصابة عدد آخر من الإعلاميين، وهم الإعلامية ريهام السهلي، في قناة Extra News، والإعلامية إلهام النمر، في القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

إصابة عمرو صلاح

كتب أحد أصدقاء صلاح عبر حسابه على فيس بوك: «يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح، عمرو بالنسبة لي مش مذيع أو ممثل اشتغل معايا على مدار سنين، عمرو بالنسبة لي بجد واحد من ولادي والتيم بتاعي، أول دخوله الميديا كان معايا، صدقت موهبته من أول لحظة».

إصابة داليا أبوعمر بكورونا

وأصيبت الإعلامية داليا أبوعمر بفيروس كورونا، وهي إعلامية ومذيعة عملت بالعديد من القنوات المصرية، إضافة إلى التمثيل في مسلسل «بعد البداية».

إصابة مآثر المرصفي بكورونا

وأصيبت الإذاعية مآثر المرصفي، مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة «راديو مصر»، بفيروس كورونا؛ وأعلنت صديقتها على فيس بوك: «أصيبت أختي وشقيقة روحي الإعلامية المحترمة الإنسانة النبيلة مآثر المرصفي بفيروس كورونا، وزملاء وإخوة أعزاء وعشرة عمر، ابتهل لله وأنتم معي في صلواتنا وختمات القرآن أن يشفيها ويرفع البلاء ويدحر الوباء».

إصابة الإعلامية خلود نادر بكورونا

كما أعلنت الإعلامية خلود نادر، المذيعة في شبكة راديو النيل الإذاعية، إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها بأسابيع أعلنت تعافيها، وقالت عبر حسابها على فيس بوك: «الحمدلله أنا خفيت والحمد لله أتاكدت إني أقدر أرجع لحياتي الطبيعية من جديد، والحمد لله جت بسيطة والحمد لله على نعمة الناس وحبايبي اللي كانوا بيسألوا عني كل يوم (من قلبهم)، الحقيقة أنا بشكر الفترة دي جدًا لأنها علمتني حاجات كتير قوي في حياتي يمكن كنت هتعلمها كمان عشر سنين».

إصابة حسام حداد بكورونا

أصيب الإعلامي حسام حداد، المذيع بقناة «Extra News» بفيروس كورونا، وقضى 30 يوما في العزل المنزلي، ليعلن بعدها تعافيه، قائلا: «الحمد لله، أخيرا أثبتت الفحوصات شفائي التام من ڤيروس كورونا، بعد أكثر من 30 يوما قضيتها في العزل المنزلي، فترة من أصعب فترات حياتي على المستويين النفسي والجسدي، أود أن أشكر كل من وقف بجانبي فردا فردا، وبالتأكيد الشكر موصول لكل من حاول الاطمئنان على حالتي الصحية بالاتصال أو بالرسائل واعتذر عن عدم الرد على الجميع».

إصابة وائل منصور بكورونا

وفي أكتوبر الماضي، أعلن المذيع وائل منصور، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال عبر خاصية «ستوري» بتطبيق إنستجرام: «للأسف جالي كورونا»، معلنا تغيبه عن تقديم برنامجه الإذاعي «عيشها» بسبب الإصابة.

إصابة رامي رضوان بكورونا

ومؤخرًا أعلن الإعلامي رامي رضوان، المذيع بقناة dmc الفضائية إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على فيس بوك: «الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا، تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله، أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله، لا داعي للقلق، لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام وقت الموجة الأولى».

وقبل أيام قليلة، أعلن رضوان تعافيه من كورونا عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «المسحة سلبية والحمد لله، الرضا والدعاء والعلم.. مفاتيح الشفاء باذن الله من أي عليل، مش قلت لكم هخلص عليه، بس الحقيقه مش جدعنة مني، أنا بفضل ربنا صمدت نفسيا، وكنت راضي بقضاء الله، إنما الشفاء بعد فضل ربنا الكبير يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم، من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه، وفي كل من دعا حتى في السر».