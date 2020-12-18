كورونا يهاجم الدوما.. وفاة نائب رئيس الحزب الشيوعي إثر إصابته بالفيروس

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تفشيه في روسيا، على الرغم من إطلاق السلطات الروسية مؤخرًا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح «سبوتنيك V»، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

وسجّلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 28 ألف إصابة بالفيروس، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الجديدة جراء «كوفيد 19» عتبة الـ600.

ولم تقتصر الإصابات بالفيروس على المواطنين الروس العاديين، بل هاجم عددًا من نواب البرلمان الروسي، وأشارت بيانات رسمية إلى أنه حتى 15 من ديسمبر الجاري عانى ما لا يقل عن 157 عضوًا في مجلس الدوما من الإصابة، وشفي معظمهم فيما لا يزال البعض يتلقون العلاج.

ومن جانبه، أعلن زعيم «الحزب الشيوعي» الروسي جينادي زيوجانوف، اليوم، أن عضو مجلس الدوما «مجلس النواب»، نائب رئيس الحزب الشيوعي فاليري شورتشانوف توفي بعد إصابته بكورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال زيوجانوف: «سأعلق لاحقا، نحن الآن ندرس الوضع، لقد عانى من المرض الشديد لمدة ثلاثة أسابيع، نعم، للأسف، لقد وافته المنية».

وشغل شورتشانوف، الذي كان يبلغ من العمر 73 عامًا منصب النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الميزانية والضرائب.

وكان 26093 مريضًا في روسيا، تماثلوا للشفاء من كورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بـ«كوفيد 19» في روسيا مليونين و791220 إصابة مؤكدة، منها 49762 حالة وفاة و512825 حالة نشطة ومليونان و228633 حالة شفاء.

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس الخميس، في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، إن لقاح كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة.

وأوضح بوتين: «أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة».