شركة صينية مصنعة للطائرات المسيرة على قائمة واشنطن الاقتصادية السوداء

قال مسؤول أمريكي كبير، إن بلاده أدرجت شركة «SZ DJI Technology» الصينية المصنعة للطائرات المسيرة،على قائمتها الاقتصادية السوداء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المسؤول في وزارة التجارة الأمريكية، لوكالة «رويترز» للأنباء، أن القيود الاقتصادية ستكون سارية المفعول على الشركة في وقت لاحق من اليوم، بعد الإعلان عن القائمة الكلية للشركات الصينية الجديدة التي ستشملها العقوبات.

وكانت «رويترز»، أشارت في وقت سابق من اليوم، إلى أن العشرات من الشركات الصينية ستضاف للقائمة السوداء، بما فيها شركة «SMIC» لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وكانت الحكومة الصينية، أعلنت في سبتمبر الماضي، إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة رد على عقوبات واشنطن على الشركات الصينية وفي طليعتها هواوي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية في ذلك الوقت، أن هذه القائمة ستضم الشركات التي تقوم بنشاطات تسيء إلى السيادة الوطنية للصين وإلى مصالحها على صعيد الأمن والتنمية أو تنتهك القواعد الاقتصادية والتجارية المرعية دوليا.

وفي 10 ديسمبر الجاري، فرضت السلطات الصينية، عقوبات على مسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية؛ ردًا على عقوبات واشنطن بحق 14 من كبار أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن قضايا هونج كونج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، في تصريح في ذلك الوقت،«إنه نظرًا لتدخل الجانب الأمريكي الصارخ في الشؤون الداخلية للصين والضرر الذي يلحق بالمصالح الأساسية للبلاد، قررت الصين فرض عقوبات مضادة بحق مسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية وعائلاتهم ممن تصرفوا بشكل سيء بشأن القضايا المتعلقة بهونج كونج ويتحملون المسؤولية الرئيسية».