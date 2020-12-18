وفاة مسن وإصابة فتاة سقطا من أعلى منزلهما بالبحيرة

أصيبت فتاة بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من الدور الثاني بمنزل أسرتها، وجرى نقلها للمستشفى المركزي بإدكو لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة.

واستقبل مستشفى إدكو المركزي، اليوم الجمعة، سلوى عبد المولى، 17 عاما، مقيمة بعزبة كوم حسن مدينة إدكو، بادعاء السقوط من الدور الثاني بمنزل أسرتها.

وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود كسور بالساعدين الأيمن والأيسر، وتم حجز الحالة بقسم العناية المركزة، وجار عمل اللازم.

واستقبل مستشفى كفر الدوار المركزى، اليوم الجمعة، مسن في العقد السادس من عمره، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوطه من الدور الرابع بمنزله الكائن بمدينة كفر الدوار، وتم عمل الإسعافات اللازمة له بقسم الاستقبال، وحجزه بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية، إلا أنه توفي عقب ذلك.

وتبلغ لنقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، وصول مسن 69 سنة توفى بالاستقبال، بادعاء سقوطه من أعلى منزله الدور الرابع الكائن بشارع الجيش بوسط مدينة كفر الدوار، وأظهر التقرير الطبي إصابته كدمات بجميع أجزاء الجسم واشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وفي وقت سابق، أصيب شاب عشريني بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر سقوطه من قطار ركاب خط «القاهرة - الإسكندرية»، بمحطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أبو حمص المركزي، يفيد بوصول «أحمد. م. ع» 25 سنة، ومقيم بمحافظة الشرقية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وقال مصدر طبي بالمستشفى إنه يخضع للعلاج تحت رعاية مركزة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو حمص، وبالفحص تبين وقوع المصاب من قطار ركاب بمحطة أبو حمص، وجرى تحرير المحضر اللازم بالوقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.