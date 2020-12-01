وفاة مسن بفيروس كورونا في "عزل بلطيم"

سجل مستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، وفاة مُسن متاثراً بإصابته بفيروس كورونا، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تمهيدا لتغسيله وتكفينه وتسليمه لذويه، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقالت مصادر طبية، إن المتوفي " مطاوع.ا.ع"، 73عاماً، وصل للمستشفى يوم 23 نوفمبر وتدهورت حالته بسبب معاناته من أمراض مزمنة، حيث جرى وضعه بالرعاية المركزة لكنه توفي متأثرا بإصابته بالفيروس.

وسجل مستشفى الحامول المركزي، أمس، وفاة "شيماء.ع"، مدرسة بإحدى مدارس الحامول، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن المعلمة جرى نقلها للمستشفى منذ قرابة أسبوعين، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة حتى توفيت أمس، وجرى وضعها داخل المشرحة تمهيدا لبدء تغسيلها وتكفينها وتسليم الجثمان لذويها، كما أعلنت مديرية الصحة إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، أمس، حيث أظهرت النتائج المعملية لـ17 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس إيجابية 9 حالات.

كما سجل مستشفى بلطيم وفاة "ع . أ . م . ع"، 55 عاما، مقيم بالحامول، أمس الأول متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان قد جرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة، وجرى إبلاغ ذوي المتوفي ووضعه في ثلاجة المستشفى لتغسيله وتكفينه وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن الحالات المصابة موزعة على مستشفيات صدر كفر الشيخ، ومستشفى الحامول المركزي، ومستشفي حميات كفرالشيخ، ومستشفي حميات دسوق، وأضاف أن مستشفى صدر كفر الشيخ، سجل 6 حالات إصابة، فيما أظهرت النتائج سلبية الحالات الثلاثة التي تم سحبها بمستشفى الحامول المركزي، وسجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة، ومستشفي حميات دسوق حالة إصابة واحدة.

وأضاف المصدر، أنه جرى عزل الحالات الإيجابية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة الذي يجرى العمل به، الوارد من وزارة الصحة، في التعامل مع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تسجيل نحو 214 حالة وفاة خلال الفترة الماضية بنسبة نحو 5%من إجمالي إصابات الجمهورية التي وصلت لنحو 4168 حالة، حيث احتل مركز كفر الشيخ النسبة الأكبر من الوفيات بواقع 51 حالة وفاة، يليله مركز دسوق بواقع 41 حالة.