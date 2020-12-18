اليمن يعلن تشكيل الحكومة الجديدة.. و«عبدالملك» رئيسا للوزراء

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ«اتفاق الرياض»، مشيرًا إلى أن تكليف معين عبدالملك رئيسا للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 5 نوفمبر من العام الماضي، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو هيئة سياسية تشمل عددًا من محافظات جنوب اليمن، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة التحالف العربي التي تقوده الرياض في اليمن دعمًا للقوات الحكومية ضد الحوثيين، وجرى التوقيع في الرياض برعاية الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

ونص الاتفاق في أحد بنوده، على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يُعيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

ونشرت وكالة الانباء اليمنية «سبأ نت»، قائمة بالوزراء في حكومة عبدالملك وجاءت كالآتي:

-الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

-معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

-دكتور واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

-نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.

-سالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية.

- دكتور نجيب منصور حميد العوج وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.

-سالم عبدالله عيسى السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية.

-عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن.

-دكتور خالد أحمد أحمد الوصابي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

-اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية.

- أحمد عمر محمد عرمان وزيرًا للشئون القانونية وحقوق الانسان.

-مهندس توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة.

-محمد محمد حزام الأشول وزيرًا للصناعة والتجارة.

-دكتور عبدالسلام صالح حميد هادي وزيرًا للنقل.

-محمد عيضة شبيبة وزيرًا للأوقاف والإرشاد.

-دكتور عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات.

-دكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وزيرًا للصحة العامة والسكان.

-حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيراً للإدارة المحلية.

-بدر عبده أحمد العارضه وزيرًا للعدل.

- طارق سالم صالح العكبري وزيرًا للتربية والتعليم.

-دكتور أنور محمد علي كلشات وزيرًا للكهرباء والطاقة.

-دكتور محمد سعيد الزعوري وزيرًا للشئون الاجتماعية والعمل.

-مانع يسلم صالح بايمين وزيرًا للأشغال العامة والطرق.