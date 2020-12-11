سفير السعودية في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن

قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، اليوم، إن "اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن والاستقرار"، موضحا أن "الشعب اليمني سيجني ثمار اتفاق الرياض"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".

وأكد التحالف العربي، أن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف".

وشدد التحالف العربي، على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

وكان مصد مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح أمس الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.