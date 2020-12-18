مصادر: قفزة بإصابات كورونا في بيان «الصحة» الليلة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد سيشهدها بيان اليوم الخاص بمستجدات الجائحة.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك زيادة تتوقعها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، موضحة أن هذه الزيادة ليست على مستوى مصر فقط بل مستوى العالم.

وأضافت، أن الزيادة ساهم فيها المواطنين وعدم تعاونهم مع الدولة الخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والاستمرار في إقامة المناسبات وحضور مباريات دون النظر إلى وجود فيروس، لافتة إلى أن الوزارة قالت نتعايش مع الفيروس وليس التهاون.

مصادر بالصحة: اللقاح ليس حلا للقضاء على الفيروس

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير اللقاحات المختلفة والتي وصلت طور التجارب السريرية، مؤكدة أن توفير اللقاح ليس حلا للقضاء على الفيروس وحده، ولكن الإجراءات الاحترازية هي من أهم الأمور في التعامل.

وفي سياق آخر، كانت التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس بينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية، ومنصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "G42" القائمة على أبحاث لقاحات فيروس كورونا المستجد، خلال زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وممثلون من شركة "G42" الإماراتية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مستجدات فيروس كورونا وكشفت عن تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وتجدد زارة الصحة والسكان تواصلها برفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.