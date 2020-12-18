«فوربس»: 10 مصريات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط، من بينهن 10 سيدات مصريات، حيث واختارت المجلة الأمريكية منى ذو الفقار كأقوى سيدة أعمال مصرية، والرابعة والعشرين في المنطقة، وهي مؤسسة مشاركة لمكتب «ذو الفقار» ورئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، وفي المرتبة الثانية باكينام كفافي الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية، وإلهام محفوظ الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي في المرتبة الثالثة.

وحلت كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، ورثتي رجل الأعمال المتوفي منذ أسابيع فريد خميس، في المرتبة الرابعة والخامسة.

وفي المرتبة السادسة، جاءت هند الشربيني الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة وميرفت زهدي السيد سلطان، رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة السابعة، واحتلت ريم أسعد الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة راية لخدمات مراكز ونائبة، الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الثامنة.

وجاءت هدى منصور، العضوة المنتدبة لشركة ساب إيجيبت في المرتبة التاسعة، وعبير لهيطة الرئيسة التنفيذية لشركة إيجي ترانس في المرتبة العاشرة.

واختارت المجلة، الإماراتية رجاء عيسى القرق، كأقوى سيدة أعمال في الشرق الأوسط التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق.

وكانت فوربس اختارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كأقوى إمرأة في العالم، وهي المرة العاشرة التي تحتفظ فيها بصدارة القائمة السنوية للمجلة الأمريكية.

وواصلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد في احتلال الوصافة في قائمة 2020 منذ العام الماضي.