نانسي عجرم تحتل المرتبة الثانية في قائمة "فوربس" لأكثر الفنانين تأثيرا

حصلت الفنانة نانسي عجرم على المركز الثاني، ضمن قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية.

جاء اختيار "فوربس" للفنانة اللبنانية، ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، إذ وصل عدد المتابعين لها أكثر من 48 مليون متابع، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة بالساحة الفنية.

يذكر أن نانسي عجرم سبق وحلت بالمرتبة الأولى في قوائم "Arabian Business"، "Newsweek" و"Cosmopolitan" للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي.

وجاء الفنان عمرو دياب، في المركز الأول ضمن القائمة التي ضمت أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية.