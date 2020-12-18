باقي 12 يوما.. مصدر أمني: غرامة عدم تركيب الملصق تصل لـ 8 آلاف جنيه

12 يومًا فقط وتنتهي مُهلة وزارة الداخلية لمالكي السيارات، لتركيب الملصق الإلكترونى، الذي أعلنت الوزارة في 19 نوفمبر الماضي مد مهلة تركيبه إلى 31 ديسمبر الجاري، قبل أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تركيبه تشمل الحرمان من خدمات المرور وتوقيع غرامات تصل إلى 8 آلاف جنيه، وهي عقوبات سوف تطال أصحاب السيارات والتوك توك والتروسيكل والدراجات النارية المتخلفة عن تركيب الملصق في المهلة المحددة، بحسب تأكيد وزارة الداخلية فى بيان سابق لها.

18 مليون سيارة وموتوسيكل وتوك توك

أكد مصدر أمنى لـ«الوطن»، أن مهلة تركيب الملصق تنتهى بعد 13 يومًا، وتحديدًا في 31 ديسمبر المقبل، مطالبًا مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني وإلا سيتم توقيع غرامات وعقوبات على المتخلفين عن تركيبه، والتي تصل إلى غرامة 8 آلاف جنيه.

حيث وضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد وجاء في نصها: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

وأوضح المصدر أن كل المركبات مطالبة بتركيب الملصق والتى يبلغ عددها نحو 13 مليون سيارة وما يقرب من 4 ملايين توك توك وتروسيكل وموتوسيكل.

خدمة إلكترونية للسداد

ولفت المصدر، إلى أنه تم توفير الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني)، وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

من 8 صباحًا حتى 8 مساء

يتم استخدام تلك الخدمة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن، عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg، أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر، ثم اختيار خدمات المركبات وخدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني وسداد رسوم الخدمة المطلوبة، ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

6 وظائف للملصق

وأكد المصدر، أن الملصق يحتوى على رقم المركبة، وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي ويحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها ولا يضطر ضابط المرور إلى إيقافها بالكمائن ويربط الملصق الذي يتضمن كافة بيانات المركبة، مع مركز معلومات المرور ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائمًا ومن خلاله تستطيع أجهزة الداخلية حصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في تنظيم المرور.