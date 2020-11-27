مهلة أخيرة حتى 31 ديسمبر.. غرامة للمخالفين لتركيب الملصق الإلكتروني

حذر مصدر أمني من انتهاء مهلة الملصق الإلكتروني في 31 ديسمبر المقبل دون التوجه لإدارات المرور وتركيبه على السيارات مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى 8 آلاف جنيه في حال انتهاء المهلة، وعدم تركيبه.

وأوضح المصدر أن وحدات المرور على مستوى الجمهورية تواصل، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.

وأمهلت وزارة الداخلية قائدي المركبات مهلة تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 لتركيب المصلق، واستبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام )، دون انتظار موعد الفحص أو الترخيص.

وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويستمر العمل بواحدت المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط، وحتى انتهاء المهلة، وتم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.

وأكد المصدر أن امتناع مالكي المركبات من تركيب الملصق يعرضهم للغرامة، وذلك ضمن جهود الوزارة لإدارة الحركة المرورية على كافة الطرق بشكل إلكتروني في منظومة متكاملة.

ويهدف الملصق الإلكتروني للسيارات لتركيب اللوحات المعدنية المؤمنة، وذلك لتطبيق منظومة النقل الذكية، وتتمثل في تيسير عملية البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيا، إضافة إلى تحديد أماكن التكدسات المرورية، لإخطار غرف العمليات بإدارات المرور على مستوى الجمهورية لسرعة التوجه للمكان ومنع التكدسات.

ويتم تركيب الملصق الإلكتروني في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة 3 عصرا، وتم تحديد فترة عمل مسائية في وحدات المرور من 5 إلى 8 مساءا من أجل تركيب الملصق في حالة سريان الرخصة، ويتقدم مالك المركبة بالرخصة الخاصة بالسيارة إلى موظف التراخيص بالإدارة، وفور استلام الرخصة يتم تركيبه في الحال، ويتلف عند محاولة نزعه.