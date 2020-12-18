كورونا لا يرحم.. إصابات بالفيروس في سفينة «يو إس إس إسكس» الأمريكية

أعلنت قيادة أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية، أن عشرات من أفراد طاقم سفينة الإنزال الأمريكية «يو إس إس إسكس» USS Essex، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال تنفيذ رحلة بحرية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق للإصابات، على متن السفينة التي أبحرت من قاعدتها في سان دييجو بكاليفورنيا في أوائل ديسمبر الجاري، لكن تمت الإشارة فقط إلى أن غالبية المصابين، من قسم المحركات في السفينة.

وقالت صحيفة «سان دييجو يونيو تريبيون» San Diego Union-Tribune، إنه تم نقل مجموعة طبية من الساحل، إلى السفينة للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، وبعد ذلك عادت السفينة إلى قاعدتها.

وأوضحت البحرية الأمريكية، أنه أصيب أكثر من 1.2 ألف بحار أمريكي بكورونا خلال الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية نوفمبر الماضي، ثبتت إصابة 7700 عسكري من البحرية الأمريكية، بالفيروس، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من إجمالي عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في البحرية الأمريكية منذ بداية الوباء.

وفي 20 يونيو الماضي، أكدت البحرية الأمريكية إقالة قائد حاملة الطائرات «يو.أس.أس. ثيودور روزفلت» العاملة بالطاقة النووية من منصبه بعد انتقاده إدارة كوفيد-19 على متن سفينته.

وقال الأدميرال مايك جيلداي في مؤتمر صحفي في ذلك الوقت: «لن أعيد القومندان بريت كروجر لمنصبه كقائد لثيودور روزفلت، ولن يكون مؤهلاً لتولي منصب قيادي في المستقبل، موضحًا أن كروجر لن يُفصل من البحرية الأميركية وسيمنح منصبًا جديدًا».

وفي 8 أكتوبر الماضي، أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال جاري توماس، إصابته بكورونا.

وكان توماس من بين القادة العسكريين الذين عزلوا أنفسهم هذا الأسبوع بعد إصابة نائب قائد حرس السواحل، الأميرال تشارلز راي، بالفيروس.