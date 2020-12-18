جمع 61 ألف جنيه.. ضبط عامل بسوهاج يصرف معاش والدته المتوفية منذ 2014

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي بسوهاج، القبض علي عامل يقيم بمركز المراغة، لصرفه معاش والدته المتوفية منذ عام 2014، حيث بلغت جملة المبالغ التي تم الإستيلاء عليها دون وجه حق 61 ألف جنيه.

كانت معلومات قد وصلت للعميد صلاح أبو سحلي، مدير فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلي، تفيد باستيلاء «ط.خ» 48 عامًا عامل، مقيم بدائرة مركز المراغة، على مبلغ 61 ألف جنيه، معاش والدته المتوفاة منذ عام 2014، دون وجه حق، ولم يخطر الجهات المختصة بوفاتها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة إلى صحة الواقعة، وأن المتحري عنه، استمر في صرف معاش والدته المتوفاة منذ عام 2014 من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، ولم يخطر الهيئة بوفاة والدته، وبلغت جملة المبالغ المستولى عليها 61 ألف جنيه، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد بسداد المبلغ المستولي عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي، ألقت القبض منذ أسبوع على سيدة استولت على مليون جنيه من مواطنين بمدينة أخميم، بهدف استثمارها في مجال التجارة، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تفِ بوعوده، أو تقوم برد المبالغ المستولى عليها إلى أصحابها.

وعقب القبض على المتهمة اعترفت بالواقعة، وتعهدت برد المبالغ التي استولت عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسها 15 يوما بمعرفة قاضي المعارضات بمحكة أخميم الابتدائية.