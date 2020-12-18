مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من ألمانيا بعد كورونا

تستعد سلطات مطار الغردقة الدولي لاستقبال أولى الرحلات الجوية القادمة من ألمانيا، مساء اليوم الجمعة، وعلى متنها عدد من السائحين الألمان، وذلك بعد غياب استمر عدة شهور منذ جائحة كورونا.

ورفعت سلطات المطار درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لاستقبال أولى رحلات «آير كايرو» القادمة من فرانكفورت بألمانيا، َوذلك برش الطائرة بالمياه واستقبال السائحين بالورود والهدايا.

وأكد مصدر ملاحي، بأن مطار الغردقة على موعد صباح غد من استقبال ثاني الرحلات الجوية القادمة من مطار برلين، عبر طائرة «إيزى جيت» وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب.

وخصصت صحة البحر الأحمر فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة وأن النتيجة سلبية، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الكريسماس، حيث بدأت الجهات الأمنية التشديد في إجراءاتها، ووضعت كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية والشوارع الرئيسية والميادين واستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات وتشديد الإجراءات على الكمائن الحدودية وتفتيش السيارات والأفراد والحافلات باستخدام الكلاب البوليسية المدربة وانتشار الأجهزة بالمطارات، بالإضافة إلى التمركزات الثابتة والمتحركة.

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن احتفالات الكريسماس هذا العام لم تشهده الفنادق من قبل، نظرا لمخاوف الدول المصدرة للأسواق السياحية من فيروس كورونا المستجدن وقرارات الغلق التي اتخذتها بعض الدول وتوقف حركة الطيران.