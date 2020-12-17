شواطئ الغردقة تحتضن رحالة من 14 دولة ضمن جولة لمدن عالمية (صور)

احتضنت شواطئ مدينة الغردقة رحالة من 14 من دول إسبانيا، وألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، وسويسرا، وبولندا، وأيسلندا، وفرنسا، وسلوفانيا، ومصر، وأوكرانيا، وأمريكا، والصين، واليابان، وذلك في رحلة للمدن السياحية المصرية شملت الأقصر والغردقة يجوب خلالها الرحالة مدن العالم.

وأجرى عدد من الشباب من عدة دول رحلة لمدينة الغردقة ضمن جولاتهم في عدة مدن عالمية، قاطعين الآلاف من الكيلو مترات جوًا وبحرًا بهدف التعرف على الثقافات المختلفة واستكشاف الآخر وزيادة المعرفة.

وقضى الرحالة الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 21 و23 عامًا ثلاثة أيام بالغردقة، أجروا خلالها رحلة سفاري ورحلة بحرية للقيام بالغطس والاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك النادرة في قاع البحر الأحمر، كما قاموا برحلة اليوم الواحد إلى مدينة الأقصر للتعرف على الآثار المصرية، وأبدوا أعجابهم بمعابد الأقصر والآثار بالإضافة إلى الشمس الساطعة شتاء في الغردقة وجوها الرائع والشواطئ الذهبية والرمال الناعمة.

وقالت «ليديا»، من سلوفانيا، والمنظمة لرحلة الغطس بالغردقة للرحالة الشباب، أن الرحالة ينتمون إلى 14 دولة مختلفة بينهم مصر، حيث تعرفوا على بعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقرروا القيام بجولة لعدة مدن عالمية من بينها الغردقة لما لها من شهرة عالمية، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتاح لهم زيارة هذه المدينة، حيث أبدوا إعجابهم الشدید بمقاصدها السياحية وجمال الطبيعة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على الشواطئ وتحت الماء، لافتة إلى أن مدينة أوروبية ستكون وجهتهم القادمة عقب رحلتهم إلى الغردقة.

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن مدينة الغردقة اختارها موقع «تريب أدفايزر» ضمن أفضل الوجهات السياحية بالشرق الآوسط أكثر من مرة، خاصة أنها تحوز على نصيب كبير من الرحلات السياحية الوافدة، كما أنها محطة دائمة للانطلاق إلى رحلات يومية سياحية للأقصر والقاهرة وزيارة معالم مصر السياحية.

وأوضح الخبير السياحي لـ"الوطن"، أن العوامل التي ساعدت على اختيار الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية تتمثل في تزايد معدلات البحث على «جوجل»، إضافة إلى احتضان أكبر عدد من الجزر البحرية في مصر، فضلاً عن عدد الغرف الفندقية التي يتعدى عددها 55 ألف غرفة فندقية، إضافة إلى تنوع مستوى الفنادق السياحية والتي تبدأ من ثلاثة نجوم وتصل إلى خمسة نجوم، بجانب احتضانها مطارًا دوليًا، كما أنها تتميز بأسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق السياحية الأخرىز

وذكر «علي»، أن المدينة تملك أيضًا عددًا من المتاحف المتنوعة، فضلًا عن تنوع أسواقها السياحية الوافدة إليها، كما أن شواطئها تمتد لأكثر من 40 كيلو متر، وتتواجد بها أكثر من قنصلية لخدمة رعايها.