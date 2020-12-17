إعادة فتح طريق "الغردقة- سفاجا" بالكيلو 33 بعد رفع آثار انقلاب سيارة .

انتهت أجهزة مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي، اليوم الخميس، من رفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من أكياس القطن المعدة للتصدير بالكيلو 33 الغردقة - سفاجا، حيث تم فتح الطريق مجددا أمام حركة المرور.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بانقلاب سيارة نقل بالكيلو 33 بطريق "الغردقة- سفاجا". وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث برفقة الإسعاف ورجال المرور والمباحث.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وتعطيل حركة المرور نتيجة لانقلاب السيارة بعرض الشارع مما أعاق حركة مرور السيارات.

وانتقلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، لموقع الحادث وأشرفت على توفير المعدات اللازمة لرفع آثار الانقلاب من اللودر، لتسيير حركة المرور، وتم التنسيق مع المطافيء لغسل الطريق حرصا على سلامة المواطنين نتيجة انتشار الأقطان بها.

وأكدت رئيس المدينة، أنه تم التنسيق مع الطرق لصيانة البلدورات ومع الأجهزة الأمنية والمرورية، وتم رفع آثار الحادث من علي الطريق، وإعادة تسيير حركة المرور، وتحرر محضر بذلك، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار أعمال التطوير الحضاري، واستمرار قص وتهذيب الأشجار بشوارع وأحياء المدينة، من قبل إدارة الزراعة بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس مجلس مدينة سفاجا، أن إدارة الزراعة تواصل ري وتهذيب الأشجار والحدائق بالميادين العامة من أجل حملات التطوير الحضارى والتحسين الجمالي.

وأضافت رئيس المدينة، أنه تم ري الحدائق والمسطحات الخضراء بشارع سفاجا- قنا، بالكيلو 5، وإعادة زراعة المربعات أمام مجلس المدينة وصيانة الأشجار بشارع أمام مدرسة المستقبل، وصيانة وتهذيب الأشجار بالشارع الخلفي.

وأكدت على ضرورة المتابعة اليومية والاستمرار في قص السياج الخارجي للأشجار خارج ديوان عام مجلس المدينة ونظافته ورفع مخلفات التنظيف أولا بأول تحت إشراف المهندس خليل، رئيس قسم الحدائق.

ولفتت إلى أن الغطاء النباتي يلعب دورا مهما في التوازن البيئي الطبيعي، لذلك تعمد كافة الأجهزة التنفيذية للاهتمام بالأشجار في كافة الطرق خاصة وأنها تضفي طابعا جماليا على الطرق، مؤكدةً على أنه يتم تنفيذ أعمال تهذيب وقص للأشجار والاهتمام بها بشكل دوري، لاسيما مع تغيير الفصول على مدار السنة.