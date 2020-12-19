بعد تعيينه رئيسا لوزراء اليمن.. تعرف على «معين عبدالملك»

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ«اتفاق الرياض»، مشيرًا إلى أن تكليف معين عبدالملك رئيسا للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 5 نوفمبر من العام الماضي، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو هيئة سياسية تشمل عددًا من محافظات جنوب اليمن، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة التحالف العربي التي تقوده الرياض في اليمن دعمًا للقوات الحكومية ضد الحوثيين.

وجرى التوقيع في الرياض برعاية الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

وأكد عبدالملك، في وقت سابق، اليوم، ان حكومة الكفاءات السياسية الجديدة المرتقبة وبتوجيهات من الرئيس هادي، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت»

ونرصد السيرة الذاتية لـ«عبدالملك»، وفقا لما ذكره موقع رئاسة مجلس الوزراء اليمني على الإنترنت.

- من مواليد عام 1976 في محافظة تعز.

- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط في يوليو 1998 من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

- حصل على درجة الماجستير في نظريات العمارة والتصميم في فبراير 2002 من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

-انضم معين عبدالملك لهيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة ذمار اليمنية بدءاً من 2003 كأستاذ مساعد.

-حصل على درجة الدكتوراه في العمارة ونظريات التصميم في مارس 2010 من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

- حصل على درجة أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط بجامعة ذمار في أكتوبر 2010 كمحاضر في نظريات العمارة إضافة إلى مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي.

- عمل معين عبدالملك بدءاً من 1998 في المجموعة الاستشارية في القاهرة في مجال التخطيط والعمران، وساهم ضمن فرق من المختصين في تصميم عدد من المشروعات في سيناء وجنوب البحر الأحمر.

- في الفترة من 2004 - 2005 عمل في هيئة تنمية الجزر اليمنية للإشراف والصياغة والتخطيط لأكثر من 9 قطاعات في البحر الأحمر وبحر العرب.

- تولى معين عبدالملك رئاسة فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة في الحوار الوطني إضافة إلى عضوية لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني من مارس 2013 حتى يناير 2014.

- تولى مهام مقرر لجنة صياغة الدستور اليمني بعد انتخابه من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور في مارس 2014.

- تولى منصب نائب وزير الأشغال العامة والطرق من أكتوبر 2015 حتى مايو 2017.

- تولى وزارة الأشغال العامة والطرق من مايو 2017 حتى 15 أكتوبر 2018.

- شغل معين عبدالملك، بقرار جمهوري منصب نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة اليمنية لمتابعة برنامج الدعم السعودي في مجال دعم البنك المركزي بالوديعة ومنحة المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء.

- كان عضو الوفد الحكومي للمشاورات السياسية في جنيف1 و 2 والكويت.

- تولى منصب رئيس الوزراء منذ 15 أكتوبر 2018.

-متزوج، له ثلاثة أطفال.