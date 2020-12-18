متحدثة أمريكية: بايدن سيحصل على اللقاح المضاد لكورونا الاثنين المقبل

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا اللمستجد«كوفيد-19»، الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم بايدن، اليوم: «هذا الاثنين، يتلقى الرئيس المنتخب جو بايدن و(زوجته) جيل بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر (في ولاية) ديلاوير».

وأضافت بساكي، أن العملية ستُجرى أمام العامة بهدف إرسال رسالة بأن اللقاح آمن، وستتلقى بدورها نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس اللقاح الأسبوع التالي.

وأشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن عائلة بايدن ستوجه الشكر أيضًا إلى العاملين في منشأة ديلاوير الطبية، حيث سيتلقون الحقن.

وجاء الإعلان، بعد ساعات من الإعلان عن أن نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلى المسؤولين الحكوميين رتبة الحصول على جرعتهما الأولى من لقاح يمكن أن يضع في نهاية المطاف نهاية لوباء كورونا المستعر.

وفي سياق متصل، أكد بيان صدر، نيابة عن قطب الإعلام، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيوز كورب روبرت مردوخ، اليوم، أنه تلقى لقاحا للوقاية من كورونا في عيادة محلية في بريطانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال البيان: «يود (مردوخ) أن يشكر كل العاملين الأساسيين وموظفي خدمة الصحة الوطنية (إن.إتش.إس)، الذين عملوا بجد واضح خلال الجائحة والعلماء الرائعين الذين جعلوا من وجود هذا اللقاح أمرا ممكنا».

وتلقى مردوخ قطب الإعلام، رجل الأعمال الأسترالي الأمريكي والبالغ من العمر «89 عاما» اتصالا من العيادة في المنطقة التي يسكن فيها لتبلغه بأهليته لتلقي اللقاح.

ويعيش مردوخ في عزل صحي ببريطانيا منذ الصيف الماضي، مع زوجته جيري هال مردوخ.