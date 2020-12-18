السعودية ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية «اتفاق الرياض»

عبّرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، عن ترحيبها بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وقالت الوزارة السعودية في بيان، إنها ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في أبين ونقلها إلى مواقعها المنتخبة، وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ«اتفاق الرياض»، مشيرًا إلى أن تكليف معين عبدالملك رئيسا للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية.

من جانبه، قال عبدالملك: «ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية».

وأضاف عبدالملك، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات.

ميدانيا، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، في وقت سابق اليوم، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعه الحوثيين جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة، أن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر هو إيراني الصنع من طراز صدف، مشيرة إلى أن أعمال الحوثيين العدائية بدعم إيراني تهدد أمن مضيق باب المندب، مضيفة أنه تمت إزالة وتدمير ما مجموعه 171 لغمًا بحريًا نشرتها الميليشيات عشوائيًا.

وأطاحت الأجهزة الأمنية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، غربي اليمن، بخلية تابعة للحوثيين، تعمل على زرع العبوات الناسفة،وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.