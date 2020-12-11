"الانتقالي الجنوبي" اليمني: قواتنا تعيد انتشارها وفق اتفاق الرياض

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، علي الكثيري، اليوم، إن قوات المجلس الانتقالي تعيد انتشارها، وفق اتفاق الرياض، مضيفا "نأمل من كل الأطراف اليمنية التعاطي بإيجابية".

وقدّم "الكثيري" في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، الشكر للسعودية على جهودها التي تقوم بها في اليمن، مؤكدًا أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أصدر توجيهات مباشرة لتنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى العمل على تثبيت الأمن في عدن وأبين وفق اتفاق الرياض.

وأوضح، أن اتفاق الرياض نصَّ على حكومة كفاءات ومناصفة، مؤكدًا أن هذا ما يجري العمل عليه حاليًا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية.

وأكد التحالف العربي أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف، مشددا على التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.

وكان مصدر مسؤول في التحالف صرح أمس الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرًا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ولفت المصدر، إلى أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، مضيفًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من أمس الخميس بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وتابع، أنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.